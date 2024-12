Leonberg Mehrere Männer belästigen 18-Jährige am Leonberger Bahnhof

In der Nacht auf Sonntag wird eine 18-Jährige zuerst am Leonberger Bahnhof und anschließend in der S-Bahn in Richtung Renningen von mehreren Männern bedrängt und verfolgt. Die Polizei sucht nach Zeugen.