Angriff am Bahnhof in Ludwigsburg

Ein 34-Jähriger soll am Freitagabend am Bahnhof in Ludwigsburg einen Fahrgast getreten haben. Eine 19-Jährige wollte diesem zu Hilfe eilen, woraufhin der Angreifer in ihre Richtung spuckte. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten.

Julia Amrhein 13.01.2025 - 12:01 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Fahrgast, der am Freitagabend am Bahnhof in Ludwigsburg am Bahnsteig 2/3 von einem 34-Jährigen mehrfach getreten worden ist. Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte der Angreifer den Unbekannten gegen 22.10 Uhr mehrfach getreten, bevor eine 19-Jährige versuchte dazwischenzugehen. Diese wollte der 34-Jährige daraufhin wohl anspucken, verfehlte die Frau aber.