Eine Gruppe Männer, teilweise in Tracht, soll am Waiblinger Bahnhof in der Nacht auf Sonntag erst rassistische Lieder gesungen und dann eine Frau und einen Mann angegriffen und verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Sonntag am Waiblinger Bahnhof ereignet hat, dringend Zeugen.

Zwei Frauen im Alter von 28 und 30 Jahren sowie ein 33-jähriger Mann waren gegen 0.20 Uhr mit der S-Bahn am Bahnhof angekommen und gingen in Richtung Bahnhofsvorplatz, als sie in der Gleisunterführung eine Gruppe Männer hörten, die rassistische Lieder sangen. Kurz darauf wurde die 28-Jährige am Treppenaufgang zum Bahnhofsvorplatz an den Haaren nach hinten gezogen. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

Lesen Sie auch

Als Passanten eingriffen, ließen die Männer von der Frau ab, attackierten nun aber den 33-Jährigen. Dieser flüchtete in Richtung Dammstraße, wurde aber von den Verfolgern durch einen Fußtritt zu Fall gebracht und anschließend rassistisch beleidigt.

Als dieselben Passanten erneut hinzukamen, ließen die Männer von dem 33-Jährigen ab und flüchteten in Richtung eines nahe gelegenen Hotels. Auch der 33-Jährige erlitt beim Angriff leichte Verletzungen.

Acht bis zehn Männer, teilweise in Tracht

Bei den Tätern soll es sich um eine acht- bis zehnköpfige Personengruppe handeln. Die Männer sollen zwischen 40 und 60 Jahren alt gewesen sein. Zeugenaussagen zufolge hatten sie eine gepflegte Erscheinung und trugen teilweise Trachtenkleidung.

Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0 73 61/58 00.