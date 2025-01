Ein 38-jähriger Mann ist in Waiblingen von zehn Unbekannten angegriffen worden. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wer steckt hinter der Tat? Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Ein 38-jähriger Mann ist am Sonntagabend in der Heinrich-Küderli-Straße in Waiblingen von etwa zehn unbekannten Tätern angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen und traten die Männer auf ihr Opfer ein.

Über die Hintergründe der Tat gibt es bislang noch keine Erkenntnisse. Der Mann wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht.

Jugendliche überfallen 41-Jährigen

Nur einen Tag zuvor ist, ebenfalls in Waiblingen, ein 41-Jähriger von einer Gruppe von zehn Jugendlichen überfallen worden. Sie gingen am Samstagabend gegen 19.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße „Alter Postplatz“ auf ihn los. Laut der Polizei stießen sie den 41-Jährigen zu Boden und entwendeten dessen Rucksack. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Fronackerstraße.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Das Revier in Waiblingen bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 0 71 51/95 00.