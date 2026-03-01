Angriff auf den Iran Die Menschen tragen die größte Last
Ob sich der Angriff gegen den Iran zu einem Krieg auswächst ist noch offen. Die Möglichkeit besteht, kommentiert Christian Gottschalk. Noch ist vieles unklar.
Vor allem in den rechten, Russland zugewandten Internet-Blasen, hat der Gedanke bereits Konjunktur: Vor vier Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen, weil es sich von ihr bedroht fühlte. Heute fühlen sich die USA und Israel durch den Iran bedroht. Damit wird insinuiert: was die einen dürfen, muss auch den anderen erlaubt sein.