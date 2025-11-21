Ein Jäger aus Crailsheim soll eine Bluttat in einer Flüchtlingsunterkunft geplant haben. Was die Ermittler jetzt über sein mögliches Motiv herausfinden wollen.
Der 26 Jahre alter Jäger, der drohte in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Geflüchtete in Ellwangen möglichst viele Menschen umbringen zu wollen, ist der Polizei bisher nicht als mutmaßlicher Extremist bekannt gewesen. Er sei nicht wegen politischer Straftaten aufgefallen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mit der Sache vertrauten Kreisen.