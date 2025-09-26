Nach der Anklage gegen den ehemaligen FBI-Chef James Comey wegen angeblicher „schwerer Straftaten“ setzt US-Präsident auf weitere Justizverfahren gegen seine Gegner.
26.09.2025 - 18:44 Uhr
Nach der Anklage gegen den ehemaligen FBI-Chef James Comey wegen angeblicher „schwerer Straftaten“ setzt US-Präsident auf weitere Justizverfahren gegen seine Gegner. Er hoffe, „dass es weitere geben wird“, sagte Trump am Freitag mit Blick auf das umstrittene Verfahren gegen Comey. Dieser hatte 2017 zur Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf zugunsten Trumps ermittelt. Vor wenigen Wochen hatte Trump das Justizministerium öffentlich aufgefordert, gegen seine Widersacher vorzugehen.