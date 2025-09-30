Nach einem Angriff auf Journalisten in Berlin hat die Polizei acht Objekte durchsucht. Die Verdächtigen gehören mutmaßlich zur rechtsextremen Gruppe „Deutsche Jugend voran“.
30.09.2025 - 11:32 Uhr
Das Landeskriminalamt Berlin ist gegen mutmaßliche Mitglieder der Gruppierung „Deutsche Jugend voran“ vorgegangen. In der Hauptstadt sowie in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern seien acht Durchsuchungsbeschlüsse durchgesetzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Berlin mit. Es bestehe der Verdacht der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung. Ein 18-Jähriger sei aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls festgenommen worden.