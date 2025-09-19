Auf einer links einzuordnenden Seite wird von einer Schlägerei berichtet, die mit den Worten „Bist Du Antifa? Ich bin Nazi“ begonnen haben soll. Was weiß die Polizei?
Zu einem Angriff auf zwei politisch links orientierte junge Leute soll es in der Nacht zum 11. September in der Theaterpassage zwischen Schlossgarten und Königstraße gekommen sein. Davon berichtet das Online-Portal „Perspektive“. Laut der Schilderung eines der mutmaßlichen Opfer sollen die Angreifer Rechte gewesen sein. Die Auseinandersetzung soll demnach mit dem Satz „Bist Du Antifa? Ich bin Nazi“ begonnen haben. Die Polizei kennt den Fall – und hat ihre Staatsschutzabteilung eingeschaltet, um den politischen Hintergrund zu ermitteln. Sie hält sich allerdings aufgrund des jugendlichen Alters der Tatverdächtigen mit Aussagen zu dem Fall zurück.