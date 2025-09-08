Nach dem Messer-Angriff auf eine Lehrerin in Essen stellen sich die Frage nach dem Warum. Die Ermittlungen laufen. Der Zustand des mutmaßlichen Täters hat sich stabilisiert.
08.09.2025 - 10:44 Uhr
Nach dem Messerangriff auf eine Lehrerin in Essen ist der von der Polizei niedergeschossene mutmaßliche Angreifer außer Lebensgefahr. Der 17-jährige Schüler werde weiterhin stationär in einem Krankenhaus behandelt, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum. Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen machten die Behörden zunächst nicht.