An einer Schule im US-Bundesstaat Wisconsin sind nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Auch der mutmaßliche Schütze sei unter den Toten, teilte die zuständige Polizeibehörde in Madison mit.

Zuvor hatte eine Polizeisprecherin von fünf Toten gesprochen, doch wurde diese Angabe von der Polizei später korrigiert. Der Polizeichef von Madison, Shon Barnes, sagte, es gebe sieben Verletzte, die in Krankenhäuser gebracht worden seien. Die Verletzungen reichten von leicht bis lebensgefährlich.

Angriff ereignete sich an christlicher Privatschule

Der Angriff ereignete sich an der Abundant Life Christian School in Madison, einer christlichen Privatschule. Die Polizei wurde am späten Vormittag (Ortszeit) alarmiert. Die eintreffenden Beamten „fanden einen Jugendlichen, von dem sie glauben, dass er für die Tat verantwortlich war, tot im Gebäude“, sagte Barnes.

Das Weiße Haus teilte mit, Präsident Joe Biden werde über das Geschehen auf dem Laufenden gehalten. Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, dankte im Onlinedienst X den Ersthelfern, die schnell reagiert hätten. Er bete für die gesamte Schulgemeinschaft.