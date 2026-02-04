Ein Mann attackiert in Waiblingen einen Jungen auf dem Schulweg. Nur das schnelle Eingreifen von Passantinnen verhindert Schlimmeres. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen.

Ein Alptraum auf dem Weg zur Schule: Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr wird ein elfjähriger Junge in der Waiblinger Dammstraße, auf Höhe der Hausnummer 16, von einem bislang unbekannten Mann angegangen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, zerrte der Täter das Kind in einen Hinterhof – und begann, es zu entkleiden.

Was dann geschah, ist dem beherzten Eingreifen zweier Frauen zu verdanken: Die Zeuginnen hörten die panischen Hilfeschreie des Jungen, eilten herbei und konfrontierten den Täter. Der Mann ließ daraufhin von dem Jungen ab und flüchtete.

Polizei sucht Zeugen: Täterbeschreibung bleibt vage

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, bislang fehlt jedoch jede Spur vom Täter. Die Beschreibung ist dürftig: dunkel gekleidet, dunkle Mütze, blonde Haare. Umso wichtiger ist nun die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Kripo Waiblingen bittet dringend um Hinweise. Wer etwas gesehen hat oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,sich unter der Telefonnummer 07361/5800 melden.

Der Vorfall erschüttert – und zeigt gleichzeitig, wie wichtig Zivilcourage ist. Ohne das beherzte Eingreifen der beiden Passantinnen hätte die Tat womöglich ein schlimmeres Ende genommen. Nun bleibt die Hoffnung, dass Zeugen dazu beitragen, den Täter schnell zu fassen – bevor er möglicherweise erneut zuschlägt.