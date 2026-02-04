Ein Mann attackiert in Waiblingen einen Jungen auf dem Schulweg. Nur das schnelle Eingreifen von Passantinnen verhindert Schlimmeres. Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen.
04.02.2026 - 08:06 Uhr
Ein Alptraum auf dem Weg zur Schule: Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr wird ein elfjähriger Junge in der Waiblinger Dammstraße, auf Höhe der Hausnummer 16, von einem bislang unbekannten Mann angegangen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, zerrte der Täter das Kind in einen Hinterhof – und begann, es zu entkleiden.