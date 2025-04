Mit vier eigenen Toren beim 4:4 bei Union Berlin hat der VfB auch am vergangenen Bundesliga-Wochenende bewiesen, dass der Schuh nicht in der Offensive drückt. 56 Treffer hat der Vizemeister in dieser Runde bislang erzielt – nur Dortmund, Frankfurt, Leverkusen und die Bayern waren noch besser.

Zudem stellen die Stuttgarter 17 verschiedene Torschützen – was sogar der Liga-Höchstwert ist. Dennoch kann sich der Trainer Sebastian Hoeneß vor allem auf das Trio Nick Woltemade (9 Bundesliga/4 Pokal), Ermedin Demirovic (13 Bundesliga/ 1 Pokal, 1 Champions League) und Deniz Undav (8 Bundesliga/ 1 Pokal, 1 Champions League) verlassen, auf das der Löwenanteil der bislang erzielten Tore geht.

Lange steckte Undav nach seiner Verletzung Ende des Vorjahres im Formtief, hat sich nun aber mit einem Treffer und einer Vorlage an der Alten Försterei sowie einem starken Spiel wieder in der Kreis der Startelf-Kandidaten zurückgespielt. Zuletzt begannen allerdings in schöner Regelmäßigkeit vorne drin Nick Woltemade und Ermedin Demirovic, ehe der lange Ex-Bremer durch eine Gelb-Rot-Sperre am vergangenen Wochenende eine Auszeit verordnet bekam.

Gegen den 1. FC Heidenheim hat Hoeneß nun die Qual der Wahl: Aus 3 mache 2, so lautet die Formel in Bezug auf seine Angriffsformation, denn es gilt als ausgeschlossen, dass der Cheftrainer alle drei gemeinsam spielen lässt. „Ich habe eine schwere Entscheidung zu treffen – und das ist gut so“, sagt Hoeneß. „Wir haben drei Jungs, die zuletzt Tore gemacht haben. Mit einem Treffer und einer Vorlage hat sich jetzt auch Deniz in eine gute Position gebracht.“ Seine Aufstellungspläne verrät der Coach allerdings nicht.

Welches Pärchen wird aber gegen Heidenheim am besten harmonieren? Als unwahrscheinlichste Kombination erscheint hierbei das Startelf-Duo Demirovic/Undav, da Woltemade aufgrund seiner aktuell starken Form gesetzt sein sollte. Mit wem aber harmoniert der 1,98 Meter Schlaks am besten? Grundsätzlich würde es sowohl mit Demirovic als auch mit Undav gehen. Da Letztgenannter aber bei Union Berlin das bessere Spiel machte und es mit Demirovic als zweiter Spitze zuletzt nicht zum Heimsieg gereicht hat, tippt unsere Redaktion auf die Kombination bestehend aus Nick Woltemade und Deniz Undav.

Klar erscheint allerdings, dass im Verlaufe der 90 Minuten gegen den 1. FC Heidenheim alle drei Stürmer ihre Einsatzminuten bekommen dürften.