Im Bahnhof Bad Cannstatt wird ein 34-Jähriger am Aufgang zu den Bahnsteigen offenbar grundlos attackiert. Er stürzt mehrere Treppenstufen hinunter und kommt mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Nichts ahnend befindet sich ein 34 Jahre alter Mann auf dem Weg zur S-Bahn, wenig später liegt er blutüberströmt auf den Treppen zum Bahnsteig – grundlos attackiert von einem Unbekannten. Genau dieser Fall soll sich in der Nacht auf Samstag im Bahnhof Bad Cannstatt ereignet haben. Der 34-Jährige ist gegen 2.20 Uhr die Stufen zu den Bahnsteigen 2 und 3 hochgegangen, als sich ein Mann plötzlich vor ihm umgedreht und ihm unvermittelt ins Gesicht getreten haben soll. Im Anschluss stürzte der Geschädigte die Treppen hinunter.

Mann muss zur Behandlung ins Krankenhaus

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hat sich die Tat „ohne vorherige Konservation ereignet“, so Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizei. „Die genauen Hintergründe beziehungsweise das Motiv sind aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.“ Das Opfer habe durch den Tritt und den Sturz mehrere Verletzungen, vor allem im Kopfbereich, erlitten. „Der Mann musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte er jedoch noch am selben Tag wieder verlassen.“

Zeugen hatten vor Ort anwesende Bahn-Mitarbeiter auf die Attacke aufmerksam gemacht, diese wiederum alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Als die Einsatzkräfte im Bahnhof eintrafen, war der Täter mit einer weiteren Person wohl in eine S-Bahn der Linie S 2 eingestiegen und geflüchtet. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Bundespolizisten von den Auswertungen der Videoaufnahmen, denn nicht nur in den Zügen sind Kameras, sondern auch am Bahnhof Bad Cannstatt. „Hierbei werden natürlich nicht nur die Tat selbst, sondern auch mögliche Geschehnisse davor beachtet“, sagt Sobek.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer 07 11 / 87 03 50 zu melden.