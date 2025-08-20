Bei einer Kontrolle in Stuttgart eskaliert die Situation. Zwei junge Polizisten landen schwer verletzt im Krankenhaus. Was steckt hinter dem Angriff?

Bei einem Polizeieinsatz im Oberen Schlossgarten in Stuttgart sind am Montagabend zwei Polizeibeamte im Alter von 25 und 26 Jahren schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten gegen 18.20 Uhr einen 20-jährigen Mann kontrollieren wollen, den sie zuvor beim mutmaßlichen Kauf von Betäubungsmitteln beobachtet hatten.

Nach Angaben der Polizei reagierte der junge Mann plötzlich aggressiv und griff die Beamten unvermittelt an. Ein 27-Jähriger mischte sich daraufhin in das Geschehen ein und attackierte die Beamten ebenfalls.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Bei dem tätlichen Angriff erlitten beide Polizisten so schwere Verletzungen, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzten Beamten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Tatverdächtigen, deren Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.﻿