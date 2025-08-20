Bei einer Kontrolle in Stuttgart eskaliert die Situation. Zwei junge Polizisten landen schwer verletzt im Krankenhaus. Was steckt hinter dem Angriff?
20.08.2025 - 11:40 Uhr
Bei einem Polizeieinsatz im Oberen Schlossgarten in Stuttgart sind am Montagabend zwei Polizeibeamte im Alter von 25 und 26 Jahren schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten gegen 18.20 Uhr einen 20-jährigen Mann kontrollieren wollen, den sie zuvor beim mutmaßlichen Kauf von Betäubungsmitteln beobachtet hatten.