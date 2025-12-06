Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend in Esslingen auf dem Weg nach Hause, als er plötzlich von zwei Unbekannten verfolgt und angegriffen wird. Die Polizei ermittelt.

red/dpa/lsw 06.12.2025 - 12:49 Uhr

Zwei Unbekannte haben einen 16-Jährigen auf seinem Nachhauseweg in Esslingen am Neckar verfolgt und angegriffen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, erlitt der Jugendliche dabei leichte Verletzungen. Als der 16-Jährige am Freitagabend versuchte, davonzulaufen, holten ihn die Verfolger ein. Sie sollen ihn zu Boden geworfen, geschlagen und getreten haben.