Ein Zwölfjähriger ist am Donnerstagabend in Freiberg aus dem Nichts von zwei Maskierten ins Gesicht geschlagen und verletzt worden.

Julia Amrhein 05.12.2025 - 13:33 Uhr

Zwei Maskierte haben am Donnerstagabend in Freiberg aus dem Nichts einen Zwölfjährigen geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge gegen 20.15 Uhr zu Fuß in der Klingenstraße unterwegs, als ihm die beiden unbekannten Kinder oder Jugendlichen begegneten. Diese schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht und liefen anschließend in Richtung Mühlstraße davon.