Ein Zwölfjähriger ist am Donnerstagabend in Freiberg aus dem Nichts von zwei Maskierten ins Gesicht geschlagen und verletzt worden.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Zwei Maskierte haben am Donnerstagabend in Freiberg aus dem Nichts einen Zwölfjährigen geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge gegen 20.15 Uhr zu Fuß in der Klingenstraße unterwegs, als ihm die beiden unbekannten Kinder oder Jugendlichen begegneten. Diese schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht und liefen anschließend in Richtung Mühlstraße davon.

 

Der Junge trägt Verletzungen im Gesicht davon

Laut Polizei wurde der Zwölfjährige im Gesicht verletzt. Die beiden Angreifer sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Einer trug eine rote und einer eine graue Jacke. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird um Meldung beim Polizeirevier Marbach unter 0 71 41 / 64 37 80 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de gebeten.