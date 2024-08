Angriff in Leinfelden-Echterdingen

Montagabend ereignete sich in einer Wohnung im Stadtteil Echterdingen eine häusliche Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn. Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ist der 29-jährige Sohn nun in Haft.

rko/mmf 29.08.2024 - 15:20 Uhr

Die Polizei hat in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) einen 29-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, seinem Vater am Montagabend lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Wie die Polizei am Donnerstag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilt, attackierte der 29-Jährige den 59-Jährigen mit Schlägen und Tritten.