Ein 24-Jähriger bricht in Ludwigsburg in die Wohnung eines Mannes ein und verletzt diesen schwer. Am Tag zuvor soll er selbst vom Opfer ebenfalls Stichverletzungen erlitten haben.

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sitzt ein 24 Jahre alter Mann seit Freitag in Untersuchungshaft. Er soll laut Polizei in der Nacht zum Freitag in ein Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg-Neckarweihingen eingebrochen sein und dort einen 34-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben – nachdem er am Tag zuvor selbst Opfer einer Stichattacke wurde.

Gegen 0.30 Uhr soll der Mann gemeinsam mit einem weiteren Täter in die Wohnung des 34-Jährigen gestürmt sein. Dort sollen die beiden den Mann mutmaßlich mit einem Messer verletzt haben, bevor sie die Flucht ergriffen. Der 34-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch einer seiner Mitbewohner wurde mutmaßlich durch Schläge leicht verletzt.

Der 24 Jahre alte Tatverdächtige mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde im Zuge polizeilicher Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Er wurde wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags ins Gefängnis gebracht.

Nach dem zweiten Täter wird derzeit noch gefahndet. Hintergrund der Tat dürften persönliche Streitigkeiten gewesen sein. Bereits am Vortag soll es zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer ebenfalls in Neckarweihingen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der 24-Jährige Stichverletzungen mutmaßlich durch einen scharfen Gegenstand erlitten hatte.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen, die derzeit noch andauern.