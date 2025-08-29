Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagabend in der Myliusstraße in Ludwigsburg von Jugendliche attackiert worden. Einer der Angreifer griff zum Pfefferspray.

Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagabend in Ludwigsburg von einer Gruppe Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief das spätere Opfer mit einem Freund vom Bahnhof aus die Myliusstraße in Richtung Innenstadt entlang. Die Gruppe soll auf Höhe des Rewe-Marktes bereits auf den Jugendlichen gewartet haben.

Der 15-Jährige flieht gemeinsam mit seinem Begleiter Zunächst gingen die vier Jugendlichen den 15-Jährigen lediglich verbal an, ehe dieser von einem der Jungen gestoßen wurde. Ein weiterer Angreifer soll dann zum Pfefferspray gegriffen und mit diesem auf das Opfer gesprüht haben. Der 15-Jährige rannte mit seinem Begleiter davon und alarmierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausrückte – aber niemanden mehr antraf.

Zu den Angreifern ist lediglich bekannt, dass die vier Jugendlichen rund 16 bis 18 Jahre alt gewesen sollen. Der Junge, der das Pfefferspray versprüht hat, soll schwarze Haare gehabt haben. Er trug eine braune Schildmütze mit der Aufschrift „Gucci“, eine dunkle Jacke, schwarze Jeans und schwarze Schuhe und soll muskulös gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizeit unter 0 71 41 / 18 53 53 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.