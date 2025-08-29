Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagabend in der Myliusstraße in Ludwigsburg von Jugendliche attackiert worden. Einer der Angreifer griff zum Pfefferspray.
29.08.2025 - 10:24 Uhr
Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagabend in Ludwigsburg von einer Gruppe Jugendlicher mit Pfefferspray angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief das spätere Opfer mit einem Freund vom Bahnhof aus die Myliusstraße in Richtung Innenstadt entlang. Die Gruppe soll auf Höhe des Rewe-Marktes bereits auf den Jugendlichen gewartet haben.