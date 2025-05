Angriff in Ludwigsburg

Ein 26-Jährige hatte am Samstag gerade seinen Lebensmittelladen in Ludwigsburg abgeschlossen, als ihn mindestens zehn Personen im Hof abpassten. Die Männer schlugen auf ihn ein und stahlen seinen Geldbeutel.

Julia Amrhein 12.05.2025 - 14:15 Uhr

Ein 26-jähriger Ladeninhaber ist am Samstagabend in Ludwigsburg von einer Gruppe junger Männer verprügelt und ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte der Mann gerade sein Lebensmittelgeschäft in der Myliusstraße abgeschlossen und wollte mit dem Auto aus dem Hof fahren. Als er noch einmal kurz aussteigen musste, wurde er von mindestens zehn Personen abgepasst.