Grundlos und ohne Vorwarnung hat am Nachmittag des Ersten Weihnachtsfeiertags ein Unbekannter in der Nähe der Wilhelmgalerie einen 37-Jährigen attackiert.

Sabine Armbruster 27.12.2024 - 11:28 Uhr

Von friedlicher Weihnachtsstimmung war ein Unbekannter am Nachmittag des 25. Dezember offenbar weit entfernt. Wie die Polizei mitteilt, attackierte der Mann grundlos und unvermittelt gegen 16 Uhr einen 37-Jährigen in der Nähe der Wilhelmgalerie. Der Geschädigte war mit seiner Ehefrau zu Fuß auf der Wilhelmstraße unterwegs und wollte diese in Richtung Arsenalstraße überqueren. Als das Paar noch am Straßenrand stand, kam von hinten ein Mann angelaufen und schlug dem 37-Jährigen mit der Faust so heftig ins Gesicht, dass er vor Ort medizinisch versorgt werden musste.