Das Landgericht Stuttgart hat eine 18-jährige Frau aus Nürtingen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Ihr inzwischen 19 Jahre alter Freund muss für vier Jahre und sechs Monate in ein Jugendgefängnis. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts. Die Dritte Große Strafkammer sah es demnach als erwiesen an, dass das junge Paar zusammen mit einem unbekannten Komplizen im September 2025 einen Mann in einem Waldstück zwischen Großbettlingen und Nürtingen töten wollte. Laut Staatsanwaltschaft soll die 18-Jährige den Lebensgefährten ihrer Mutter zunächst um eine Aussprache gebeten haben. Sie habe den Mann dann zu einem Spaziergang in ein nahegelegenes Waldstück überredet. Dort schlugen die Täter dem ahnungslosen Opfer mit einem Baseballschläger gegen den Kopf und die Handgelenke. Anschließend soll der Mann mit weiteren Schlägen gegen den Kopf traktiert sowie gewürgt worden sein. Dabei soll die junge Frau die Angreifer angefeuert haben. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Angeklagte räumen die Vorwürfe teilweise ein Im Verlauf des Prozesses räumte die 18-Jährige ein, dass sie das 29-jährige Opfer am Abend des 20. Septembers in den Wald gelockt hatte, wo ihr Freund und ein Unterstützer es von hinten angriffen. Ihre eigene Rolle stellte sie jedoch anders dar, als es in der Anklage geschildert wurde. Sie habe die Angreifer nicht angestachelt, sondern im Gegenteil versucht, sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Zunächst hatte die junge Frau behauptet, der Lebensgefährte ihrer Mutter habe sie unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt. Über ihren Anwalt ließ sie jedoch mitteilen, dass sie diesen Vorwurf nicht länger aufrechterhalten wolle.

Opfer krabbelt aus dem Wald und rettet sich so

Auch der 19-jährige Mitangeklagte, der ursprünglich aus Hessen stammt und seine Freundin im Internet kennengelernt hat, räumte die Tat in wesentlichen Teilen ein. Er gab an, den Mann nicht töten, sondern ihm lediglich einen Denkzettel verpassen zu wollen. Kurz nach der Tat stellte er sich der Polizei. Seit seiner Festnahme sitzt das Paar in Untersuchungshaft.

Trotz seiner schweren Kopfverletzungen konnte sich das Opfer selbst retten. Mit letzter Kraft kroch der 29-Jährige aus dem Wald, nachdem die Angreifer von ihm abgelassen hatten. Er legte sich auf die Straße und machte so auf sich aufmerksam. Der Freund der Mutter, der im Prozess als Zeuge aussagte, wurde bei dem Angriff übel zugerichtet und verlor mehrere Zähne. Er leidet bis heute unter dem Vorfall, sagte er.