Medien: Kind bei Angriff in kroatischer Schule gestorben

Schock in Kroatien: Eine Schülerin ist laut Medienberichten bei einem Messer-Angriff eines Teenagers in einer Schule gestorben. Was ist bisher bekannt?

dpa 20.12.2024 - 12:13 Uhr

Zagreb - Bei einem Messerangriff in einer Schule in Kroatiens Hauptstadt Zagreb ist eine Schülerin gestorben. Das berichteten kroatische Medien übereinstimmend nach Angaben des Gesundheitsministeriums. Sechs weitere Kinder und ein Erwachsener seien verletzt worden. Dafür lag am Mittag noch offizielle Bestätigung vor. Der Einsatz läuft noch.