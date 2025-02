Ein 70-Jähriger ist am Dienstagabend in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) auf seinem Weg von der Bushaltestelle in die August-Scholl-Straße von Unbekannten angesprochen worden. Diese griffen den Senior plötzlich an und stahlen seinen Rucksack.

Julia Amrhein 20.02.2025 - 15:41 Uhr

Ein 70-Jähriger ist am Dienstagabend in Steinheim von drei Unbekannten brutal ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Senior mit einem Bus der Linie 460 vom Bahnhof in Marbach aus nach Steinheim gefahren, wo er gegen 18.30 Uhr an der Haltestelle in der Murrer Straße ausstieg. Zu Fuß machte er sich anschließend auf den Weg in Richtung der August-Scholl-Straße, als ihn unterwegs drei Männer ansprachen und plötzlich zu Boden stießen.