Ein Läufer wird mitten am Tag auf einer Fußgängerbrücke zum Schlossgarten mit einer Bierflasche beworfen. Der Verdächtige wird vorläufig festgenommen – nun sucht die Polizei Zeugen.

Digital Desk: Philip Kearney (kea)

Ein 41-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagvormittag mitten in Stuttgart einen 31-jährigen Läufer attackiert zu haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann gegen 10.35 Uhr auf der Fußgängerbrücke vom Ferdinand-Leitner-Steg zum Mittleren Schlossgarten den Läufer beleidigt und mit einer Bierflasche beworfen haben.

 

Der 31-Jährige konnte der Flasche ausweichen und wurde nicht verletzt. Polizisten trafen den Tatverdächtigen kurz darauf im Mittleren Schlossgarten an und nahmen ihn vorläufig fest.

Polizei sucht Zeugen

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.