Ein Läufer wird mitten am Tag auf einer Fußgängerbrücke zum Schlossgarten mit einer Bierflasche beworfen. Der Verdächtige wird vorläufig festgenommen – nun sucht die Polizei Zeugen.

Philip Kearney 20.04.2026 - 14:42 Uhr

Ein 41-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagvormittag mitten in Stuttgart einen 31-jährigen Läufer attackiert zu haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann gegen 10.35 Uhr auf der Fußgängerbrücke vom Ferdinand-Leitner-Steg zum Mittleren Schlossgarten den Läufer beleidigt und mit einer Bierflasche beworfen haben.