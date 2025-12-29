Am Freitagabend hat die Polizei einen Mann festgenommen, der randalierte und eine Frau angriff. Ob ein Zusammenhang mit einem tödlichen Brand besteht, wird noch ermittelt.

Ein 39-Jähriger stoppt am Freitagabend ein fahrendes Auto, beschädigt die Windschutzscheibe und ringt in der Nähe eine Passantin nieder. Weil gleichzeitig in der Nähe ein tödlicher Brand ausbricht, prüfen die Ermittler nun auch einen möglichen Zusammenhang, sagen Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung.

Den Angaben zufolge beobachteten Zeugen gegen 21.20 Uhr in der Hohenheimer Straße, wie der Mann auf die Straße sprang und dort einen VW zum Anhalten zwang. Dann soll er auf die Motorhaube gestiegen sein und die Windschutzscheibe des Wagens beschädigt haben.

Als Passanten eingriffen, lief der Mann demnach zur Stadtbahnhaltestelle Dobelstraße und nahm dort eine 32-Jährige Passantin in den Schwitzkasten. Er soll die Frau zu Boden gerissen haben, woraufhin mehrere Zeugen eingriffen und den Mann festhielten, bis die Polizei eintraf.

Als die Beamten den 39-Jährigen festnahmen, wehrte er sich heftig. Nach Angaben der Polizei befand er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Besteht ein Zusammenhang zu einem tödlichen Brand?

Weil ebenfalls in der Hohenheimer Straße gegen 21.10 Uhr ein Brand ausbracht, bei dem ein 56-Jähriger ums Leben kam, ermittelt die Polizei auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen bestehen könnte. Seit Samstag ist der Verdächtige in Untersuchungshaft.