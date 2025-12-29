Am Freitagabend hat die Polizei einen Mann festgenommen, der randalierte und eine Frau angriff. Ob ein Zusammenhang mit einem tödlichen Brand besteht, wird noch ermittelt.
29.12.2025 - 15:23 Uhr
Ein 39-Jähriger stoppt am Freitagabend ein fahrendes Auto, beschädigt die Windschutzscheibe und ringt in der Nähe eine Passantin nieder. Weil gleichzeitig in der Nähe ein tödlicher Brand ausbricht, prüfen die Ermittler nun auch einen möglichen Zusammenhang, sagen Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung.