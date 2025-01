Ohne Vorwarnung wird einem 59-jährigen Mann an einer Bushaltestelle in Waiblingen Reizgas ins Gesicht gesprüht. Die drei Täter stehlen seinen Rucksack und verschwinden.

Sascha Sauer 28.01.2025 - 17:14 Uhr

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Samstag in den frühen Morgenstunden an der Bushaltestelle „Neustadt Rathaus“ in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zugetragen haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand saß ein 59 Jahre alter Mann auf einer Bank an der Bushaltestelle, als eine dreiköpfige Personengruppe zunächst an ihm vorbeiging. Einer der Männer soll dem Mann kurz darauf mit einem Reizstoff ins Gesicht gesprüht und ihm den Rucksack, den er neben sich platziert hatte, gestohlen haben.