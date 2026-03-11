Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Körperverletzung in Weil der Stadt. Das Opfer ist ein 13-Jähriger. Der Streit hatte an anderer Stelle begonnen.

Franziska Kleiner 11.03.2026 - 13:32 Uhr

Bei einem Streit ist am Sonntag ein 13-jähriger Junge hinter einem Sportplatz in der Jahnstraße in Weil der Stadt verletzt worden. Die Polizei sucht nun nun Zeugen. Den Angaben zufolge soll es zuvor nahe eines Einkaufsmarkts in der Hermann-Schnaufer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 13-Jährigen und einem noch unbekannten Jungen gekommen sein, der offenbar in Begleitung von vier weiteren etwa Gleichaltrigen war. Dabei habe der 13-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Reizstoff, vermutlich einem Tierabwehrspray, besprüht, so die Polizei.