Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Körperverletzung in Weil der Stadt. Das Opfer ist ein 13-Jähriger. Der Streit hatte an anderer Stelle begonnen.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Bei einem Streit ist am Sonntag ein 13-jähriger Junge hinter einem Sportplatz in der Jahnstraße in Weil der Stadt verletzt worden. Die Polizei sucht nun nun Zeugen. Den Angaben zufolge soll es zuvor nahe eines Einkaufsmarkts in der Hermann-Schnaufer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 13-Jährigen und einem noch unbekannten Jungen gekommen sein, der offenbar in Begleitung von vier weiteren etwa Gleichaltrigen war. Dabei habe der 13-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Reizstoff, vermutlich einem Tierabwehrspray, besprüht, so die Polizei.

 

Beim Sportplatz trafen die Beteiligten dann erneut aufeinander, und der unbekannte Tatverdächtige soll auf den 13-Jährigen eingeschlagen haben. Der Jugendliche ging zu Boden. Weil er, so die Polizei, vor Schmerzen schrie, flüchteten der unbekannte Junge und seine vier Begleiter.

Der 13-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht

Der Tatverdächtige soll eine graue Jogginghose getragen haben. Er soll kleiner und korpulent sein. Der verletzte 13-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Hermann-Schnaufer-Straße oder am Sportplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 70 33/ 5 27 70 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim zuständigen Polizeiposten Weil der Stadt zu melden.