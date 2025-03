Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf ein Bildungszentrum in Schweden will die Regierung umgerechnet 27 Millionen Euro in die Sicherheit von Schulen investieren. „Immer mehr Schüler und Lehrer gehen mit großer Angst zur Schule.“

red/AFP 20.03.2025 - 15:30 Uhr

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf ein Bildungszentrum in Schweden will die Regierung umgerechnet 27 Millionen Euro in die Sicherheit von Schulen investieren. Berichte über Drohungen und Gewalt an Schulen hätten in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 150 Prozent zugenommen, sagte Bildungsminister Johan Pehrson am Donnerstag. „Die Sicherheit in schwedischen Schulen hat sich im Laufe der Zeit leider verschlechtert.“ Dem solle nun mit den Millionen-Investitionen begegnet werden.