Haialarm nördlich von Sydney: Eine junge Frau stirbt, ein Mann überlebt nur knapp. Einsatzkräfte suchen mit Drohnen nach dem Raubtier.
Sydney - Bei einem Haiangriff vor der australischen Ostküste ist eine junge Frau tödlich verletzt worden. Ein Mann überlebte die Attacke knapp und wurde in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei im Bundesstaat New South Wales mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in Crowdy Bay nahe dem Campingplatz Kylies Beach, rund 350 Kilometer nördlich von Sydney. Beide Opfer sollen in ihren Zwanzigern gewesen sein. Den Behörden zufolge kannten sich die beiden.