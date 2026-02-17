Kanzleramtschef Thorsten Frei fordert mehr Befugnisse für den BND. Der Dienst soll nicht nur Informationen sammeln, sondern im Ernstfall auch Angriffe auf Deutschland abwehren.
17.02.2026 - 10:12 Uhr
Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich für mehr Befugnisse des Bundesnachrichtendienstes (BND) ausgesprochen. Künftig werde es nicht ausreichen, "wenn wir ausnahmslos Nachrichten beschaffen", sagte Frei am Montagabend in der ntv-Sendung "Blome und Pfeffer". Vielmehr solle der Auslandsgeheimdienst auch operative Zuständigkeiten erhalten. Wenn es Angriffe auf Deutschland gebe, könnten sich Regierung und Behörden das nicht nur anschauen. "Dann müssen wir uns dagegen auch wehren können."