 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte: Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie
1
  Foto: AP/Str

Nach mehreren Drohnenangriffen gegen die „Global Sumud Flotilla“ haben Italien und Spanien ein Kriegsschiff als Begleitschutz für die Gaza-Hilfsflotte losgeschickt.

Die rund fünfzig Schiffe der „Flotilla“ befanden sich gestern immer noch südlich von Kreta und bewegten sich langsam in Richtung Gazastreifen. Am Dienstag ist der propalästinensische Hilfskonvoi vor Kreta während mehrerer Stunden von über einem Dutzend Drohnen angegriffen worden. „Unsere Boote wurden wiederholt von militärischen Drohnen attackiert. Sie beschossen uns mit unbekannten, aber reizenden Substanzen und mit Schallbomben“, erklärte die italienische Sprecherin der Flotte, Maria Elena Delia, in einem auf Instagram veröffentlichten Beitrag. Auch der Funkverkehr der Schiffe sei gestört worden. Verletzt wurde nach Angaben der Aktivisten niemand. Vertreter der Global Sumud Flotilla machen Israel für die Angriffe verantwortlich.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Global Sumud Flotilla: Aktivisten melden zweiten mutmaßlichen Angriff auf Gaza-Schiff

Global Sumud Flotilla Aktivisten melden zweiten mutmaßlichen Angriff auf Gaza-Schiff

Die Global Sumud Flotilla will Israels Seeblockade durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Erneut melden die Aktivisten einen Angriff auf eines ihrer Schiffe.

Auf den Schiffen befinden sich nicht nur Hilfsgüter und propalästinensische Aktivistinnen und Aktivisten aus über vierzig Ländern, sondern auch nationale und Europapolitiker – unter anderem aus Italien und Spanien. Die beiden Länder haben als Reaktion auf die Drohnenangriffe je ein Marineschiff zum Schutz des Hilfskonvois losgeschickt. Im Falle Italiens handelt es sich um die Mehrzweck-Fregatte „Fasan“, die sich im Rahmen der italienischen Seerettungsaktion Mare Sicuro ohnehin schon nördlich von Kreta befand. Spanien wiederum kommandiert das Patrouillenschiff „Furor“ zum Schutz des Gaza-Konvois ab – „ausgestattet mit allen Mitteln“, um der Flotte bei Bedarf zu Hilfe zu kommen und gegebenenfalls „eine Rettungsaktion durchzuführen“, wie der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Mittwoch ankündigte.

Italien entsendet zweites Marineschiff

Sowohl die italienische als auch die spanische Regierung kritisierten die Angriffe gegen die Global Sumud Flotilla mit scharfen Worten: „Unsere Verurteilung ist total“, betonte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, während der spanische Außenminister José Manuel Albares die Attacken als „völlig inakzeptabel“ bezeichnete. Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto stellte in einer Aussprache im Parlament am Donnerstag klar, dass die Entsendung der „Fasan“ nicht als feindseliger Akt gegenüber Israel zu verstehen sei – vielmehr seien „italienische Bürgerinnen und Bürger in internationalen Gewässern angegriffen worden“. Es sei die Pflicht des Staates, sie zu schützen. Außerdem, fügte Crosetto an, müssten in einer Demokratie auch gewaltfreie Kundgebungen und Proteste geschützt werden. Crosetto kündigte er die Entsendung eines zweiten Marineschiffs an.

Giorgia Meloni schützt und kritisiert die Hilfsflotte zugleich. Foto: dpa/AP/Tarantino

Während sich Sánchez mit den Anliegen der „Flotilla“ solidarisierte, übte Meloni aber auch Kritik an den Aktivisten. „Ich finde es billig und verantwortungslos, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen“, erklärte die italienische Ministerpräsidentin von New York aus, wo sie an der Uno-Generalversammlung teilnimmt. Staatliche italienische Stellen könnten die Hilfen „in wenigen Stunden“ nach Gaza bringen; das Risiko, das die Aktivisten eingingen, sei deshalb völlig unnötig. „Hier geht es nicht um ein Boccia-Spiel, sondern um einen Kriegsschauplatz. Was sollen wir machen, wenn die ,Flotilla’ in israelische Hoheitsgewässer eindringt und angegriffen wird? Israel den Krieg erklären?“ fragte Meloni rhetorisch.

Diplomatische Bemühungen

Auch Verteidigungsminister Crosetto hatte im Parlament darauf hingewiesen, dass Israel vor dem Gazastreifen faktisch eine Seeblockade aufgezogen und dem Hilfskonvoi ein Anlegen dort verboten hat. Zwischen Israel und Italien laufen deshalb seit einigen Tagen diplomatische Bemühungen, um einen allen Seiten genehmen Ausweichhafen zu finden. Im Gespräch ist Zypern, wo die Hilfsgüter von Kardinal Pierbattista Pizzaballa, dem Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, entgegengenommen werden könnten. Crosetto appellierte an die Verantwortlichen der „Flotilla“, auf das Angebot einzugehen, denn: „Wenn sich die Schiffe erst einmal in israelischen Gewässern befinden, können wir nichts mehr für sie tun.“

Weitere Themen

Unterstützung für Ukraine: Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Unterstützung für Ukraine Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Bundeskanzler Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.
Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte: Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Angriffe auf Gaza-Hilfsflotte Meloni schützt „Gaza-Flotilla“ - und kritisiert sie

Nach mehreren Drohnenangriffen gegen die „Global Sumud Flotilla“ haben Italien und Spanien ein Kriegsschiff als Begleitschutz für die Gaza-Hilfsflotte losgeschickt.
Von Dominik Straub
Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza: So will Trump den Frieden erzwingen

Trumps 21-Punkte-Plan für Gaza So will Trump den Frieden erzwingen

Als selbst ernannter Friedensfürst hat Donald Trump bis jetzt versagt. Warum in seinem 21-Punkte-Plan für Gaza aber eine Chance steckt, schreibt Christoph Reisinger.
Von Christoph Reisinger
Sicherheit: Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Sicherheit Drohnen legen abermals dänische Flughäfen lahm

Erneut ist Dänemark von Flugkörpern unbekannter Herkunft heimgesucht worden. Und erneut herrscht eine gewisse Ratlosigkeit den Behörden und der Regierung.
Von Jens Mattern
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Karikatur des Tages

Kostas und Mohr und wie sie die Welt sehen. Unsere Karikaturisten haben einen ganz besonderen Blick auf die große Politik, die gesellschaftlichen Zustände und die kleinen Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Mullah-Regime: Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Mullah-Regime Iranischer Widerstand enthüllt Raketenpläne des Mullah-Regimes

Eine Berliner Konferenz zur Iran-Politik nach der Wiedereinführung von UN-Sanktionen.
Von Norbert Wallet
Urteil im Libyen-Prozess: Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Urteil im Libyen-Prozess Sarkozy zu fünf Jahren Haft verurteilt

Im Prozess um angebliche Wahlkampfgelder aus Libyen wird Frankreichs früherer Staatschef Sarkozy in Teilen schuldig gesprochen und das Urteil ist hart. Kommt er in Haft?
Newsblog zum Krieg in Nahost : SPD-Politiker fordern Unterstützung für Sanktionen gegen Israel

Newsblog zum Krieg in Nahost SPD-Politiker fordern Unterstützung für Sanktionen gegen Israel

Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Früherer Bahn-Manager: Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

Früherer Bahn-Manager Rompf verzichtet auf Chefposten bei Bahn-InfraGo

Der frühere Bahn-Manager Dirk Rompf verzichtet nach massiver Kritik der Gewerkschaft EVG auf den Chefposten bei der Infrastruktursparte InfraGo. Die Hintergründe.
Zukunft Deutschlands: Im Gesundheitssystem sind große und kleine Umbauten nötig

Zukunft Deutschlands Im Gesundheitssystem sind große und kleine Umbauten nötig

Zukunftsfähigkeit und Gesundheitssystem sind zwei Vokabeln, die nicht zueinander zu passen scheinen. Wo es am meisten hakt – und was für Lösungsansätze es gibt.
Von Christian Gottschalk
Weitere Artikel zu Gaza Angriff
 