Trotz Waffenruhe greift Israel weiter im Libanon an – angeblich Hisbollah-Ziele. Laut Menschenrechtlern sind aber auch zivile Einrichtungen für den Wiederaufbau betroffen.
15.12.2025 - 19:29 Uhr
Das israelische Militär hat nach Einschätzungen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) Bauausrüstung für den zivilen Wiederaufbau im Südlibanon zerstört. Angriffe des israelischen Militärs auf Ausrüstung für Wiederaufbauarbeiten und andere zivile Einrichtungen im Süden des Libanons stellten mutmaßliche Kriegsverbrechen dar, hieß es in einem Bericht.