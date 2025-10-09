Die Waffenruhe in Gaza ist noch nicht in Kraft. Am Abend greift Israels Militär erneut ein Ziel an. Dabei sterben vier Menschen, mehrere werden unter den Trümmern verschüttet.

Auch nach dem Durchbruch bei den Friedensverhandlungen greift die israelische Armee aus der Luft im Gazastreifen an. Am Abend wurde ein Gebäude in der Stadt Gaza angegriffen, in dem sich laut dem Armeesprecher der israelischen Armee Kämpfer der Hamas befunden haben sollen. Die Hamas-Kämpfer seien eine unmittelbare Bedrohung für israelische Soldaten gewesen, hieß es. 

 

Nach palästinensischen Angaben stürzte das Gebäude ein und begrub etwa 40 Menschen unter den Trümmern. Vier Tote seien bislang geborgen worden, hieß es. 

Unsere Empfehlung für Sie

Fragen & Antworten: Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?

Fragen & Antworten Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?

Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.

Das israelische Kabinett sollte am späten Abend über die erste Phase des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump abstimmen. Die Waffenruhe soll innerhalb von 24 Stunden nach der Billigung durch das israelische Kabinett in Kraft treten.