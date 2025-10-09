Die Waffenruhe in Gaza ist noch nicht in Kraft. Am Abend greift Israels Militär erneut ein Ziel an. Dabei sterben vier Menschen, mehrere werden unter den Trümmern verschüttet.

red/dpa 09.10.2025 - 22:48 Uhr

Auch nach dem Durchbruch bei den Friedensverhandlungen greift die israelische Armee aus der Luft im Gazastreifen an. Am Abend wurde ein Gebäude in der Stadt Gaza angegriffen, in dem sich laut dem Armeesprecher der israelischen Armee Kämpfer der Hamas befunden haben sollen. Die Hamas-Kämpfer seien eine unmittelbare Bedrohung für israelische Soldaten gewesen, hieß es.