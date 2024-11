Heftige Gewaltattacken auf israelische Fußballfans in Amsterdam entsetzten weltweit. Mutmaßliche Täter waren propalästinensische Randalierer. Vor allem rechte Politiker fordern harte Strafen.

red/dpa 13.11.2024 - 19:17 Uhr

Der radikal-rechte Populist Geert Wilders will, dass Schuldige an den gewalttätigen Attacken auf israelische Fußballfans in Amsterdam ausgebürgert werden. Der Vorsitzende der größten Fraktion machte im Parlament in Den Haag Muslime für die Gewalt verantwortlich und aus Marokko stammende Niederländer. „Wir sahen, wie Muslime Juden jagten in den Straßen von Amsterdam, ein Pogrom, der schlimmsten Art.“ Die Täter müssten streng bestraft werden und dazu gehöre auch der Entzug der niederländischen Staatsangehörigkeit, wenn die Person die doppelte Staatsangehörigkeit habe. Von den Ermittlern gibt es bisher keine Angaben über Herkunft oder Religionszugehörigkeit von mutmaßlichen Tätern.