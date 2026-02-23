Trotz rechtlicher Bedenken attackiert das US-Militär immer wieder mutmaßliche Schmugglerboote in der Karibik und im Ostpazifik. Beim jüngsten Angriff wurden drei Männer getötet.

red/dpa 23.02.2026 - 22:33 Uhr

Das US-Militär hat erneut ein Boot mit mutmaßlichen Drogenschmugglern in der Karibik angegriffen und dabei nach eigenen Angaben drei Männer getötet. Das Schiff sei von „terroristischen Organisationen“ betrieben worden und auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando (Southcom) auf X mit. Die Streitkräfte warfen den Toten vor, im Drogenhandel aktiv gewesen worden zu sein. Dazu wurde ein Video veröffentlicht, das zu zeigen scheint, wie das Boot nach einem Angriff explodiert.