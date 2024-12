In mehreren Stuttgarter Stadtteilen kommt es zu versuchten Raubüberfällen auf Passanten. Einer 76-jährige Frau wird von hinten auf den Kopf geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 02.12.2024 - 12:40 Uhr

Am Samstag ist es in Stuttgarter Stadtteilen zu mehreren versuchten Raubüberfällen auf Passanten gekommen. Die Vorfälle ereigneten sich in Stuttgart-Möhringen, Stuttgart-Nord und Stuttgart-Vaihingen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Leinenweberstraße, am Rotebühlplatz und in der Emilienstraße versucht, Passanten auszurauben. Eine 76-jährige Frau ging gegen 2.30 Uhr die Leinenweberstraße entlang, als sie von einem Unbekannten von hinten einen Schlag auf den Kopf erhielt. Der Unbekannte versuchte, der Frau die Handtasche zu entreißen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Als ein Auto vorbeifuhr, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Geschädigte konnte den Täter nicht beschreiben.