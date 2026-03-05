Eine Mehrheit der Deutschen sieht die Angriffe der USA und Israels auf den Iran kritisch. Laut ARD-Deutschlandtrend halten 58 Prozent der Befragten den Krieg für nicht gerechtfertigt.
05.03.2026 - 18:12 Uhr
Eine Mehrheit der Deutschen sieht die militärischen Angriffe der USA und Israels auf den Iran skeptisch. Laut einer repräsentativen Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend bewerteten 58 Prozent der Befragten den Krieg als nicht gerechtfertigt, wie der Westdeutsche Rundfunk am Donnerstag in Köln mitteilte. Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) sah das Vorgehen als gerechtfertigt an, 17 Prozent wussten es nicht oder machten dazu keine Angaben.