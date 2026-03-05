Eine Mehrheit der Deutschen sieht die Angriffe der USA und Israels auf den Iran kritisch. Laut ARD-Deutschlandtrend halten 58 Prozent der Befragten den Krieg für nicht gerechtfertigt.

Eine Mehrheit der Deutschen sieht die militärischen Angriffe der USA und Israels auf den Iran skeptisch. Laut einer repräsentativen Umfrage für den ARD-Deutschlandtrend bewerteten 58 Prozent der Befragten den Krieg als nicht gerechtfertigt, wie der Westdeutsche Rundfunk am Donnerstag in Köln mitteilte. Ein Viertel der Befragten (25 Prozent) sah das Vorgehen als gerechtfertigt an, 17 Prozent wussten es nicht oder machten dazu keine Angaben.

Gut drei Viertel der Befragten (77 Prozent) bezeichneten die politische Lage in der Welt aus Sicht Deutschlands als sehr bedrohlich oder bedrohlich. 21 Prozent der Befragten schätzten die Lage als wenig oder überhaupt nicht bedrohlich ein. Die Bedrohungslage werde über alle Parteianhängerschaften mehrheitlich empfunden, hieß es.

Unsere Empfehlung für Sie Newsblog zu Angriffen auf Iran Iranische Medien melden Explosionen in Teheran Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.

Große Mehrheit sieht „Recht des Stärkeren“ auf dem Vormarsch

Die Sorge, dass in der Weltpolitik zunehmend das Recht des Stärkeren gilt, äußerten 85 Prozent der Befragten. Das waren vier Prozentpunkte mehr als im Januar 2026. Zudem zeigten sich 80 Prozent besorgt mit Blick auf die negativen Folgen für den internationalen Handel aufgrund des Iran-Krieges. Weitere 75 Prozent bekundeten Angst, der Iran-Krieg könnte auch noch auf weitere Länder übergreifen.

Für die Erhebung hatte Infratest dimap 1.317 Wahlberechtigte per Telefon oder online befragt. Die Teilnehmer wurden von Montag bis Mittwoch dieser Woche befragt.