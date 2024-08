Experten: Bolzen an Alaska-Rumpfteil bei Boeing entfernt

Anhörung in Washington

Über ein halbes Jahr nachdem eine Boeing im Flug ein Rumpfteil verlor, nehmen Unfallermittler den Fall in einer Anhörung unter die Lupe. Im Mittelpunkt stehen Qualitätskontrollen.

dpa 06.08.2024 - 18:16 Uhr

Washington - An dem Rumpfteil, das eine Boeing-Maschine Anfang des Jahres im Steigflug verlor, fehlten nach Erkenntnissen von US-Unfallermittlern vier Befestigungsbolzen. Als der Rumpf vom Zulieferer Spirit zum Flugzeugbauer geliefert wurde, seien sie noch an ihrem Platz gewesen, betonte die US-Unfallermittlungsbehörde NTSB bei einer Anhörung zu dem Zwischenfall.