Egal ob Kamele, Katzen oder Alpakas – bei der Heimtiermesse Animal kommen Tierfreunde auf ihre Kosten. Hier gibt es die besten Fotos von der Schau.

red 24.11.2024 - 14:50 Uhr

Die Heimtiermesse Animal in Stuttgart hat am Wochenende zahlreiche Interessierte angelockt. Egal ob Hund, Katze, Pferd oder Exotisches in der Aquaristik und Terraristik – auf der Messe gab es allerhand Tierisches zu entdecken.