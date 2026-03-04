Animationsfilm „Hoppers“ „Avatar“ trifft „Dr. Dolittle“
Im Reich der nicht ganz so wilden Tiere: In der Pixar-Komödie „Hoppers“ wird eine Tierschützerin zum Biber und erfährt beim Belauschen von Bären, Enten oder Echsen Erstaunliches.
Worüber quatschen die Enten, die im Teich hinterm Haus herumschwimmen? Welche Themen liegen den Rehen am Herzen, die hier zwischen den Bäumen spazieren gehen? Was halten die Eidechsen, Eichhörnchen und Schmetterlinge davon, dass ein wildgewordener Bürgermeister dieses Idyll, das bisher der Urbanisierung getrotzt hat, plattmachen will? Was würden sie sagen, wenn sie erfahren würden, dass ihr Zuhause einer Autobahn im Weg steht, auf der Menschen künftig vier Minuten schneller von der Vorstadt zur Arbeit in die nächstgelegene Metropole fahren können?