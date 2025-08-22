Der beliebte Film „KPop Demon Hunters“ hat auch die K-Pop-Community in Stuttgart erreicht. Während einige Gruppen Eventideen entwickeln, bleibt der Fokus bei anderen auf Musik und Tanz.
22.08.2025 - 21:09 Uhr
Seit seiner Veröffentlichung im Juni 2025 hat der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ weltweit für Aufsehen gesorgt – und fand auch schnell seinen Weg in die Stuttgarter Fan-Community. Mit einer Mischung aus eingängigen K-Pop-Songs, Action, Fantasy und koreanischer Mythologie eroberte der Film nicht nur die Netflix-Toplisten, sondern auch die internationalen Musikcharts. In Deutschland wurde etwa der Song „Golden“ zum Sommerhit 2025 gekürt.