Nach dem tödlichen Absturz bei Ankara beginnt die Suche nach der Absturzursache. Aufschluss darüber könnten die geborgenen Flugschreiber liefern.
24.12.2025 - 15:15 Uhr
Nach dem Tod eines libyschen Generals bei einem Flugzeugabsturz in der Türkei haben die Behörden den Stimmenrekorder und den Flugdatenschreiber geborgen. Eine Untersuchung sei im Gange, um die Ursache des Absturzes „vollständig aufzuklären“, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwoch vor Journalisten in der Hauptstadt Ankara.