Ankauf von Wertsachen: Händler locken mit schnellem Geld – worauf Kunden achten sollten

Der Reklame-Aufsteller auf der Straße ist nicht zu übersehen. Auch die knallrote Werbung, die immer wieder in den Briefkästen unzähliger Haushalte in der Region Stuttgart liegt, verspricht, Wertgegenstände könnten unkompliziert zu Bargeld gemacht werden. Das Motto jener Aufkäufer lautet kurz und knapp: „Bares für Wahres“. Angelehnt an Horst Lichters bekannte TV-Trödel-Show „Bares für Rares“ versprechen Händler mit diesem Slogan Höchstpreise. Auf Flyern werben sie etwa für anstehende fünf Ankauftage. Für Zahngold, Modeschmuck, Pelze, Leder, Edeluhren, Tafelsilber und dergleichen gebe es Bares gleich auf die Hand.