Anklage der Staatsanwaltschaft: Teenager kommt wegen Bombendrohung vor Gericht

Die Göppinger Waldweihnacht musste im Jahr 2023 geräumt werden. Foto: Giacinto Carlucci

Ein 17-Jähriger aus Darmstadt ist nun angeklagt worden: Er soll mit Drohanrufen unter anderem die Räumung der Göppinger Waldweihnacht veranlasst haben.

Polizisten in schwerer Schutzausrüstung räumten am 2. Dezember 2023 den Göppinger Weihnachtsmarkt, über der Stadt kreiste bis zum späten Abend ein Polizeihubschrauber. Der Marktbereich auf dem Platz vor dem Göppinger Rathaus und die untere Marktstraße wurden an dem Samstagabend mit den rot-weißen Flatterbändern der Polizei abgesperrt. Gegen 19.40 Uhr hatte sich ein Mann unter der Notrufnummer gemeldet und mit einem Bombenattentat auf der Waldweihnacht gedroht. Der Täter kommt nun vor Gericht.

 
Gut besucht: die Göppinger Waldweihnacht, hier im Jahr 2019 Foto: Foto: Michael Steinert

Die Bedrohung wurden von den Behörden damals sehr ernst genommen. Nach Medienberichten sind die Ermittler dem Anrufer schon Anfang 2024 auf die Spur gekommen, im Januar wurde die Wohnung des jungen Mannes, der damals noch 15 Jahre alt war, in Darmstadt durchsucht. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Dortmund Anklage gegen den mittlerweile 17-Jährigen erhoben, der mehrfach den Notruf gewählt haben soll, um mit Anschlägen zu drohen. Neben der Bombendrohung in Göppingen soll der Jugendliche auch hinter den Anschlagsdrohungen gegen den Mainzer Hauptbahnhof im Januar 2024 und dem angedrohten Anschlag gegen eine Schule in Freiberg stecken. Als mutmaßliche Tatorte zählt der Dortmunder Oberstaatsanwalt Robert Hartmann Offenbach am Main, Freiberg, Melle in zwei Fällen, Göppingen und Mainz auf.

Nach Anschlagsdrohung folgt die Anklage

„Das Ermittlungsverfahren gegen den jetzt 17 Jahre alten Jugendlichen ist zwischenzeitlich abgeschlossen“, erklärt der Oberstaatsanwalt. Nach Medienberichten wurden die aufgezeichneten Notrufe, mit denen der Angeklagte die Amoktaten angekündigt haben soll, mittels eines Stimmenvergleichs abgeglichen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem den Missbrauch von Notrufen vor. Gegenstand der Anklage sind mehrere Taten.

„Eine Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens liegt uns aktuell noch nicht vor“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Der Prozess wird vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Darmstadt stattfinden. Da der Angeklagte minderjährige ist, wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.

