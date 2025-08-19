Seit einem Jahr beherrschen immer weitere Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby in Norwegen die Schlagzeilen. Jetzt wurde gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit Anklage erhoben.
19.08.2025 - 12:18 Uhr
Am 25. August 2001 steht ein strahlendes Paar auf dem Balkon des Schlosses in Oslo – Kronprinz Haakon hat soeben im Dom der Hauptstadt Mette-Marit Tjessem Høiby geheiratet. Auf dem Arm trägt die Braut ihren vierjährigen Sohn. 24 Jahre später muss sich dieser semmelblonde Bub – Marius Borg Høiby – vor Gericht verantworten. Angeklagt ist er in 32 Punkten, der schwerste Vorwurf: Vergewaltigung.