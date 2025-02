Im Herbst 2023 haben Anschlagsdrohungen gegen 250 Schulen, Firmen oder Flughäfen Deutschland in Atem gehalten. Zwei junge Männer aus Baden-Württemberg werden jetzt angeklagt – mit Einblicken in eine krude Welt.

Jürgen Bock 20.02.2025 - 15:40 Uhr

Ende Oktober 2023 erreicht der Wahnsinn seinen Höhepunkt. Bundesweit gehen an jenem Freitag Droh-E-Mails vor allem an Schulen, aber auch an anderen Einrichtungen ein. Nahezu minütlich werden neue Fälle gemeldet. Mannheim, Erfurt, zahlreiche weitere Städte. Allein in der Region Stuttgart sind innerhalb weniger Stunden gleich fünf Schulen von Evakuierungen betroffen. Er herrscht große Unruhe.