Anklage wegen Bestechlichkeit Inspekteur muss wieder vor Gericht
Der vom Dienst freigestellte ranghöchste Polizeibeamte muss sich nach dem Freispruch im Belästigungsverfahren erneut vor Gericht verantworten. Worum geht es dieses Mal?
Der vom Dienst freigestellte ranghöchste Polizeibeamte muss sich nach dem Freispruch im Belästigungsverfahren erneut vor Gericht verantworten. Worum geht es dieses Mal?
Der vom Dienst suspendierte Inspekteur der Polizei Baden-Württemberg muss sich erneut einem Gerichtsverfahren stellen. Das Landgericht hat die Anklage der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Bestechlichkeit zugelassen. Ein Termin steht noch nicht fest.