Der Brite plant in mehreren großen Städten Konzerte, darunter New York und Amsterdam. Einen Wermutstropfen gibt es für Fans in Deutschland.

dpa 22.01.2026 - 19:33 Uhr

Berlin - Harry Styles geht 2026 auf Welttournee. Das kündigte der 31-Jährige auf seinem Instagram-Account an. Der Beginn der "Together, Together"-Konzertreihe ist am 16. Mai in Amsterdam geplant, dort spielt der Brite bis zum 26. Mai zusammen mit der schwedischen Sängerin Robyn (46) als Gast. Wermutstropfen für Fans in Deutschland: Styles plant keine Auftritte hierzulande, obwohl er zuletzt häufiger in Berlin gesichtet wurde - so lief er im September 2025 gar beim Marathon in der Hauptstadt mit.